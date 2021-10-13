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Литовские пенсионеры могут заработать на вакцинации против коронавируса. И вот как

13 октября 2021 13:48
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Новости Литвы. В Литве пенсионеры смогут заработать на коронавирусе, вернее за борьбу с ним. Для этого много не надо – пройти полный курс вакцинации, взять соответствующую справку, паспорт и получить 100 евро. Правда, выплата эта будет разовая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские пенсионеры могут заработать на вакцинации против коронавируса. И вот как-1

Есть еще одно важное условие, которое расстроило многих, – надо быть старше 75 лет, а таких людей в Литве ни много ни мало – 270 тысяч. И более 80 тысяч из них не привиты. Таким образом власти Литвы хотят мотивировать пожилых сделать прививку, возможно, переняв опыт соседней Латвии. Там непривитых пенсионеров лишат субсидий на оплату коммуналки.

# Вакцинация # Фотофакт

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