Литовские пенсионеры могут заработать на вакцинации против коронавируса. И вот как

Новости Литвы. В Литве пенсионеры смогут заработать на коронавирусе, вернее за борьбу с ним. Для этого много не надо – пройти полный курс вакцинации, взять соответствующую справку, паспорт и получить 100 евро. Правда, выплата эта будет разовая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть еще одно важное условие, которое расстроило многих, – надо быть старше 75 лет, а таких людей в Литве ни много ни мало – 270 тысяч. И более 80 тысяч из них не привиты. Таким образом власти Литвы хотят мотивировать пожилых сделать прививку, возможно, переняв опыт соседней Латвии. Там непривитых пенсионеров лишат субсидий на оплату коммуналки.