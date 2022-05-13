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Литовские фермеры заменили тракторы лошадьми

13 мая 2022 14:37
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Новости Литвы. На фоне возросших затрат на электроэнергию в Литве вернулись к первобытным методам обработки земли. Местные фермеры используют лошадей вместо тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские фермеры заменили тракторы лошадьми-1

Вынужденная мера – результат антироссийских санкций. В результате чего в затруднительном положении оказался весь аграрный сектор Европы. Коснулись последствия в том числе и Литвы. Сельское хозяйство там играет важную экономическую и социальную роль, поэтому восстановление его работы – принципиальный вопрос для государства. Тем более, что в сельской местности проживает около трети населения. Тем не менее пока Литве приходится экономить. Страна не может использовать тяжелую технику для полевых работ и выбирает более дешевый способ – лошадей. Однако для обработки всех площадей имеющейся лошадиной силы не хватит, заявили в Министерстве сельского хозяйства Литвы.

# Экономический кризис # Фотофакт

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