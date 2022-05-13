Литовские фермеры заменили тракторы лошадьми

Вынужденная мера – результат антироссийских санкций. В результате чего в затруднительном положении оказался весь аграрный сектор Европы. Коснулись последствия в том числе и Литвы. Сельское хозяйство там играет важную экономическую и социальную роль, поэтому восстановление его работы – принципиальный вопрос для государства. Тем более, что в сельской местности проживает около трети населения. Тем не менее пока Литве приходится экономить. Страна не может использовать тяжелую технику для полевых работ и выбирает более дешевый способ – лошадей. Однако для обработки всех площадей имеющейся лошадиной силы не хватит, заявили в Министерстве сельского хозяйства Литвы.