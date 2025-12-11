Лишь 8% молодых жителей Латвии готовы воевать в случае необходимости

По данным военного ведомства, только 8 % мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, а это около 70 тысяч человек готовы взять в руки оружие в случае необходимости. И это очень тревожный сигнал. Как отметили в Министерстве обороны, особую озабоченность вызывает то, что молодежь массово уезжает из Латвии в другие страны ЕС в поисках работы и на учебу. Таким образом резко сокращаются возможности для мобилизации.