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Лишь 8% молодых жителей Латвии готовы воевать в случае необходимости

11 декабря 2025 07:26
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Молодежь Латвии не хочет защищать страну. Об этом сообщили в Министерстве обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лишь 8% молодых жителей Латвии готовы воевать в случае необходимости-2

По данным военного ведомства, только 8 % мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, а это около 70 тысяч человек готовы взять в руки оружие в случае необходимости. И это очень тревожный сигнал. Как отметили в Министерстве обороны, особую озабоченность вызывает то, что молодежь массово уезжает из Латвии в другие страны ЕС в поисках работы и на учебу. Таким образом резко сокращаются возможности для мобилизации.

# Латвия

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