Прямой эфир

Лидеры стран G7 согласовали дорожную карту отношений с «Талибаном»

25 августа 2021 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны «большой семерки» согласовали дорожную карту взаимодействия с «Талибаном», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное условие – гарантия безопасной эвакуации из Афганистана всех желающих.

Лидеры стран G7 согласовали дорожную карту отношений с «Талибаном»-1

Напомним, талибы запретили выезд из страны после 31 августа. Лидеры G7 заверили афганский народ в своей помощи и отметили, что будут поддерживать беженцев. Также в заявлении отмечается, что движение будет нести ответственность за нарушение прав человека. Легитимность власти талибов будет зависеть от выполнения международных обязательств.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина как государство существует благодаря сговору заинтересованных. Мнения политологов о ситуации в стране
24 августа 2021 20:51

Украина как государство существует благодаря сговору заинтересованных. Мнения политологов о ситуации в стране

Цепь солидарности протянулась от Таллина до Вильнюса – европейцы против насильственной вакцинации
24 августа 2021 13:12

Цепь солидарности протянулась от Таллина до Вильнюса – европейцы против насильственной вакцинации

В США оправдали действия полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия
24 августа 2021 13:01

В США оправдали действия полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия