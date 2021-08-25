Лидеры стран G7 согласовали дорожную карту отношений с «Талибаном»

Напомним, талибы запретили выезд из страны после 31 августа. Лидеры G7 заверили афганский народ в своей помощи и отметили, что будут поддерживать беженцев. Также в заявлении отмечается, что движение будет нести ответственность за нарушение прав человека. Легитимность власти талибов будет зависеть от выполнения международных обязательств.