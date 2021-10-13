Лидеры стран G20 пообещали помочь населению Афганистана справиться с гуманитарным кризисом

На состоявшемся чрезвычайном саммите страны-участники обещали приложить все усилия для помощи афганскому населению. Посредником в этом станет Организация Объединенных Наций. После ухода контингента США из Афганистана и смены власти страна погрузилась в экономический кризис. Большинство жителей безработные. Чтобы выжить, люди вынуждены продавать свое имущество.