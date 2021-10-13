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Лидеры стран G20 пообещали помочь населению Афганистана справиться с гуманитарным кризисом

13 октября 2021 18:46
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G20 ищет пути решения гуманитарного кризиса в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лидеры стран G20 пообещали помочь населению Афганистана справиться с гуманитарным кризисом-1

На состоявшемся чрезвычайном саммите страны-участники обещали приложить все усилия для помощи афганскому населению. Посредником в этом станет Организация Объединенных Наций. После ухода контингента США из Афганистана и смены власти страна погрузилась в экономический кризис. Большинство жителей безработные. Чтобы выжить, люди вынуждены продавать свое имущество.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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