Лидеры пяти ядерных держав заявили о прекращении гонки вооружений

В документе говорится, что в войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут предотвращать непреднамеренное применение ядерного оружия. И оно не нацелено друг на друга или на третьи страны. А дальнейшее распространение ядерных вооружений в мире должно быть прекращено.