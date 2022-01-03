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Лидеры пяти ядерных держав заявили о прекращении гонки вооружений

03 января 2022 20:07
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Лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о необходимости предотвращения ядерной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лидеры пяти ядерных держав заявили о прекращении гонки вооружений-1

В документе говорится, что в войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут предотвращать непреднамеренное применение ядерного оружия. И оно не нацелено друг на друга или на третьи страны. А дальнейшее распространение ядерных вооружений в мире должно быть прекращено.  

# Международная политика # Фотофакт

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