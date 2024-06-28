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Лидеры ЕС утвердили кандидатов на ключевые позиции в Евросоюзе

28 июня 2024 08:31
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На саммите ЕС в Брюсселе лидеры одобрили назначения на руководящие должности. Об этом пишет ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен продолжит руководить Европейской комиссией, Антониу Кошта станет руководителем Европейского совета, а Кайя Каллас возглавит дипломатию ЕС.

Данные кадровые назначения вступят в силу после июльского голосования в Европейском парламенте. Кайя Каллас приступит к исполнению своих обязанностей в октябре, Коста – в декабре, а фон дер Ляйен в сентябре представит новый состав Еврокомиссии.

# Международная политика

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