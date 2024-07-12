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Лидеры 24 стран и Евросоюза подписали договор по Украине на саммите НАТО в Вашингтоне

12 июля 2024 16:49
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В то время как страны Востока выстраивают отношения на принципах равноправия и миролюбия, коллективный Запад продолжает идти по пути эскалации. На саммите НАТО в Вашингтоне был принят совместный договор по Украине. Его подписали Евросоюз и представители еще 24 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры 24 стран и Евросоюза подписали договор по Украине на саммите НАТО в Вашингтоне-1

Своей целью стороны обозначили защиту Украины, а также поддержку ее неотложных потребностей в области обороны и безопасности. Другими словами, поставки оружия и боевой техники будут продолжены. Ко всему прочему, по итогам саммита участники Североатлантического альянса договорились о выделении Киевскому режиму 40 миллиардов евро в течение 2025 года. Заявления об очередном пакете помощи закапывают репутацию западных политиков. Из-за постоянных денежных траншей Украине рейтинги правящих элит падают, а отсутствие экономического роста в Европе уже давно привело к катастрофическому спаду промышленного производства и энергетическому кризису.

# Международная политика

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