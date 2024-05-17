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Лидер ЮАР не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

17 мая 2024 10:25
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет участвовать в конференции по Украине в швейцарском городе из-за своих послевыборных обязательств. Об этом пишет РИА Новости.

Россия также не примет участие в конференции, так как считает неприемлемой предложенную формулу мира. Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры по Украине без участия РФ бессмысленны.

Москва готова вести диалог, но Киев наложил на него запрет на законодательном уровне. В Кремле считают, что ситуация на Украине может стабилизироваться только при учете новых реалий.

# Международная политика

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