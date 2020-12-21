Лежал на пакете и дрожал от холода. В США девушка помогла котёнку

Новости США. В США девушка, работающая в приюте для животных, во время поездки на машине заметила у дороги котенка. Он лежал на пакете и дрожал от холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США девушка, работающая в приюте для животных, во время поездки на машине заметила у дороги котенка. Он лежал на пакете и дрожал от холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушка подобрала его, отогрела и накормила. В скором времени сотрудники приюта разместили в социальных сетях объявление о том, что найденный котенок ищет новых хозяев. Малыш покорит любого большими глазами и любовью к объятиям.