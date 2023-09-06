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Лето 2023 года ООН признала самым жарким за всю историю наблюдений

06 сентября 2023 13:15
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Лето 2023 года стало самым жарким за историю наблюдений, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление генсека ООН Антониу Гутерреша.

По его словам, минувшее лето оказалось самым жарким в истории метеорологических наблюдений, что свидетельствует о начале климатического кризиса.

Скорость нарушения климата настолько ускорилась, что человечеству становится сложно справляться с экстремальными погодными явлениями, которые обрушиваются на планету. В связи с этим лидерам стран следует уже сейчас сфокусироваться на сфере борьбы с изменением климата, считает генсек ООН.

# Природные катаклизмы

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