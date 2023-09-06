Лето 2023 года ООН признала самым жарким за всю историю наблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за историю наблюдений, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление генсека ООН Антониу Гутерреша.

По его словам, минувшее лето оказалось самым жарким в истории метеорологических наблюдений, что свидетельствует о начале климатического кризиса.

Скорость нарушения климата настолько ускорилась, что человечеству становится сложно справляться с экстремальными погодными явлениями, которые обрушиваются на планету. В связи с этим лидерам стран следует уже сейчас сфокусироваться на сфере борьбы с изменением климата, считает генсек ООН.