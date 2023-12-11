Летевший самолёт из Нью-Йорка в Ташкент сел в Петербурге из-за буйного пассажира

Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Нью-Йорка в Ташкент совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за неадекватного поведения одного из пассажиров на борту. Об этом пишет РИА Новости.

Происшествие произошло 11 декабря в 5:35 по московскому времени. Командир Boeing 787 решил совершить приземление на близлежащем аэродроме. По приземлении полиция сняла с борта пассажира, являющегося гражданином Узбекистана 1991 года рождения. После завершения всех требуемых процедур самолет продолжит свой путь к месту назначения.