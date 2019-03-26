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Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва

26 марта 2019 09:12
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Новости Сингапура. В офис авиакомпании позвонил неизвестный и сообщил, что в самолете находится взрывчатка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва-1

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Мумбаи в Сингапур успешно приземлилось в аэропорту Чанги. После тщательного досмотра в самолете не обнаружили взрывчатку. Для допроса была задержана женщина с ребенком. Остальные 260 пассажиров отпустили.     

Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва-4

# Самолет # Фотофакт

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