Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва

Новости Сингапура. В офис авиакомпании позвонил неизвестный и сообщил, что в самолете находится взрывчатка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Мумбаи в Сингапур успешно приземлилось в аэропорту Чанги. После тщательного досмотра в самолете не обнаружили взрывчатку. Для допроса была задержана женщина с ребенком. Остальные 260 пассажиров отпустили.