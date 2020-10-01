Летевший из Антальи в Петербург самолёт экстренно приземлился в Сочи

Новости России. Экстренную посадку совершил летевший из Антальи в Петербург самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Экстренную посадку совершил летевший из Антальи в Петербург самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время полета один из пассажиров почувствовал недомогание. Речь идет о 6-летнем мальчике. Чтобы медики оказали ребенку необходимую помощь, командир корабля принял решение посадить лайнер в аэропорту Сочи.
На взлетно-посадочной полосе мальчика и его маму ждала карета скорой помощи. Их доставили в близлежащую больницу. Спустя три часа самолет вылетел в заданном направлении. На борту находились 272 пассажира.