Летевший из Антальи в Петербург самолёт экстренно приземлился в Сочи

Новости России. Экстренную посадку совершил летевший из Антальи в Петербург самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время полета один из пассажиров почувствовал недомогание. Речь идет о 6-летнем мальчике. Чтобы медики оказали ребенку необходимую помощь, командир корабля принял решение посадить лайнер в аэропорту Сочи.