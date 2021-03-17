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Летальные исходы и побочные эффекты. Почему страны отказываются от использования препарата AstraZenеca?

17 марта 2021 14:56
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Летальные исходы и заявления о побочных эффектах. Вакцина британско-шведской компании AstraZenеca вызывает все больше вопросов. Практически ежедневно страны сообщают о новых трагических инцидентах после прививки этим препаратом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Летальные исходы и побочные эффекты. Почему страны отказываются от использования препарата AstraZenеca?-1

Так, в Испании расследуют смерть 43-летней жительницы. Женщина умерла спустя две недели после вакцинации от кровоизлияния в мозг. В Австралии между тем зафиксировано четыре случая аллергической реакции, а в Эстонии после вакцинации у двух человек возник тромбоз. Один из них был привит именно препаратом AstraZenеca и вскоре после этого скончался.  

Летальные исходы и побочные эффекты. Почему страны отказываются от использования препарата AstraZenеca?-4

Страны буквально разделились на два лагеря – те, кто приостановил использование вакцины (а таких уже около 20), и те, кто продолжает кампанию прививок, несмотря ни на что. Связаны ли случаи тромбоза с применением именно этого препарата станет известно в ближайшие дни. Ситуацию изучают специалисты.  

# Коронавирус # Фотофакт

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