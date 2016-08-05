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Лесные пожары в США: огонь пожирает города и ценные дубовые рощи

05 августа 2016 06:54
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Новости США. В Калифорнии продолжается неравная и потому безуспешная борьба пожарных с огнем. Зной и сильный ветер делают напрасными все усилия людей укротить стихию в окрестностях залива Сан-Франциско.

Здесь пришлось отселить несколько населенных пунктов, которым суждено вскоре превратиться в пепелища.

Калифорнийцы особенно тяжело переживают нынешнее бедствие из-за того, что пламя пожирает дубовые рощи, которые потом придется восстанавливать десятилетиями.

В западной части страны огонь ведет свое наступление сразу в 12 штатах.

Если интенсивность стихийного бедствия не снизится, пожары будут рекордными за последние полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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