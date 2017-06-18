Прямой эфир

Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 40 человек, с огнем сражаются полторы тысячи пожарных

18 июня 2017 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Португалии. Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 40 человек. Сообщается, что около 16 местных жителей заживо сгорели в своих машинах на автотрассе.

Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 40 человек, с огнем сражаются полторы тысячи пожарных-1

Огонь вспыхнул накануне днем в районе Педрогана из-за сильной жары и стал стремительно распространяться сразу в четырех направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящий момент с огненной стеной сражаются полторы тысячи пожарных и 400 единиц техники. От стихии пострадали уже несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

В ЕС отреагировали на бедствие и сообщили о запуске механизма гражданской защиты. Страны-участники предоставят Португалии все необходимые ресурсы для устранения природной катастрофы.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Теракт в Колумбии: в результате взрыва в торговом центре погибли 3 женщины, в том числе француженка
18 июня 2017 10:11

Теракт в Колумбии: в результате взрыва в торговом центре погибли 3 женщины, в том числе француженка

Из-за проливных дождей и снегопадов в Чили погибли 4 человека, более 34 тысяч остались без электричества
18 июня 2017 10:09

Из-за проливных дождей и снегопадов в Чили погибли 4 человека, более 34 тысяч остались без электричества

Жители Лондона требуют от властей правды о страшном пожаре в Grenfell Tower
17 июня 2017 20:00

Жители Лондона требуют от властей правды о страшном пожаре в Grenfell Tower