Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 40 человек, с огнем сражаются полторы тысячи пожарных

Новости Португалии. Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 40 человек. Сообщается, что около 16 местных жителей заживо сгорели в своих машинах на автотрассе.

Огонь вспыхнул накануне днем в районе Педрогана из-за сильной жары и стал стремительно распространяться сразу в четырех направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящий момент с огненной стеной сражаются полторы тысячи пожарных и 400 единиц техники. От стихии пострадали уже несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

В ЕС отреагировали на бедствие и сообщили о запуске механизма гражданской защиты. Страны-участники предоставят Португалии все необходимые ресурсы для устранения природной катастрофы.