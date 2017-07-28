Лесные пожары в Португалии дошли до центра страны: задержана предполагаемая виновница одного из очагов

Для борьбы со стихией привлекли около четверти пожарных республики. Проводится эвакуация тысячи человек. Между тем, полиция арестовала предполагаемую виновницу возникновения одного из очагов возгорания. Согласно экспертам, ЧП спровоцировано зажигалкой. Когда именно пожарные справятся со стихией, все еще не известно.