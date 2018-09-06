Лесные пожары в Калифорнии охватили территорию в 2000 га, есть пострадавший

Новости США. Калифорнии вспыхнул природный пожар. Он начался 5 сентября и быстро распространился, охватив территорию в 2000 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть автомагистрали, которая проходит по территории трех штатов от мексиканской до канадской границы, пришлось закрыть. Один из нескольких автомобилистов на шоссе пострадал. В некоторых населенных пунктах началась эвакуация.