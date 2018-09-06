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Лесные пожары в Калифорнии охватили территорию в 2000 га, есть пострадавший

06 сентября 2018 11:19
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Новости США. Калифорнии вспыхнул природный пожар. Он начался 5 сентября и быстро распространился, охватив территорию в 2000 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Калифорнии охватили территорию в 2000 га, есть пострадавший-1

Часть автомагистрали, которая проходит по территории трех штатов от мексиканской до канадской границы, пришлось закрыть. Один из нескольких автомобилистов на шоссе пострадал. В некоторых населенных пунктах началась эвакуация.

Лесные пожары в Калифорнии охватили территорию в 2000 га, есть пострадавший-4

Взять под контроль возгорание до сих пор не удается. На ликвидацию направлены более 600 спасателей. По неподтвержденной информации, пожар был вызван действием человека.

# Пожар # Фотофакт

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