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Лесные пожары в Австралии: уничтожено более 70 домов, перекрыты автомагистрали

03 февраля 2021 09:33
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Новости Австралии. В ночь на 3 февраля площадь лесных пожаров на западном побережье Австралии увеличилась до 10 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Австралии: уничтожено более 70 домов, перекрыты автомагистрали-1

Пламя уничтожило более 70 жилых домов. Перекрыты автомагистрали, в ряде районов нарушена подача электричества. Около 1000 жителей эвакуированы и вынуждены находиться во временных центрах.

Лесные пожары в Австралии: уничтожено более 70 домов, перекрыты автомагистрали-4

В ликвидации масштабного возгорания задействованы более 300 человек. Из-за сильного ветра и жары взять ситуацию под контроль пока не удается. Информации о пострадавших среди населения не поступало. Легкие травмы во время тушения получили шесть пожарных.

# Пожар # Фотофакт

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