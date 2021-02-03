Лесные пожары в Австралии: уничтожено более 70 домов, перекрыты автомагистрали

Новости Австралии. В ночь на 3 февраля площадь лесных пожаров на западном побережье Австралии увеличилась до 10 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В ночь на 3 февраля площадь лесных пожаров на западном побережье Австралии увеличилась до 10 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя уничтожило более 70 жилых домов. Перекрыты автомагистрали, в ряде районов нарушена подача электричества. Около 1000 жителей эвакуированы и вынуждены находиться во временных центрах.
В ликвидации масштабного возгорания задействованы более 300 человек. Из-за сильного ветра и жары взять ситуацию под контроль пока не удается. Информации о пострадавших среди населения не поступало. Легкие травмы во время тушения получили шесть пожарных.