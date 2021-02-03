Лесные пожары в Австралии: уничтожено более 70 домов, перекрыты автомагистрали

Новости Австралии. В ночь на 3 февраля площадь лесных пожаров на западном побережье Австралии увеличилась до 10 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя уничтожило более 70 жилых домов. Перекрыты автомагистрали, в ряде районов нарушена подача электричества. Около 1000 жителей эвакуированы и вынуждены находиться во временных центрах.