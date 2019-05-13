Лесной пожар длиной несколько километров: в Китае объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Китая. Оранжевый уровень опасности объявлен в китайской провинции Юньнань из-за масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоса огня достигает нескольких километров в длину. Сотни сотрудников экстренных служб брошены на борьбу со стихией, однако работы сильно осложняют засушливая жаркая погода и ветер. По предварительным данным причиной возникновения пожара стали костры, которые фермеры разводили, чтобы сжечь мусор.