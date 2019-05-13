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Лесной пожар длиной несколько километров: в Китае объявлен оранжевый уровень опасности

13 мая 2019 12:17
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Новости Китая. Оранжевый уровень опасности объявлен в китайской провинции Юньнань из-за масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесной пожар длиной несколько километров: в Китае объявлен оранжевый уровень опасности-1

Полоса огня достигает нескольких километров в длину. Сотни сотрудников экстренных служб брошены на борьбу со стихией, однако работы сильно осложняют засушливая жаркая погода и ветер. По предварительным данным причиной возникновения пожара стали костры, которые фермеры разводили, чтобы сжечь мусор.

Лесной пожар длиной несколько километров: в Китае объявлен оранжевый уровень опасности-4

# Пожар # Фотофакт

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