Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт

Новости Израиля. Ученые Израиля исследуют необычное для этих мест явление – лес под Иерусалимом превратился в гигантский кокон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные поглядывают в сторону леса с опаской, а специалисты, кажется, нашли объяснение происходящему. Протекающий здесь ручей богат питательными веществами, что идеально подходит для размножения комаров и мошек. Изобилие насекомых, в свою очередь, привлекло и собрало миллионы пауков в одном месте. По словам экспертов, среди «лесных ткачей» нет опасных особей, и