Ледяной шторм в Канаде: тысячи людей остались без электричества, произошло несколько сотен ДТП

По сведениям Globe and Mail, в Большом Торонто к вечеру 14 апреля было зарегистрировано более 550 ДТП. Большинство аварий были незначительными, информации о погибших не поступало.

Новости Канады. В Торонто бушевал ледяной шторм. Тысячи людей остались без электричества, произошло множество ДТП.

Из-за непогоды в субботу вечером было отменено более 250 авиарейсов. Также более 6 000 человек остались без электричества, однако к концу дня их число сократилось до 1 400.

Погодные условия в Канаде вынудили ряд университетов отложить экзамены.

Весной 2018 года в Нидерландах впервые за 6 лет замёрзли каналы.