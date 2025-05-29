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Ледник уничтожил деревню в Швейцарии

29 мая 2025 07:33
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Один человек пропал без вести после того, как ледник снес деревню на юге Швейцарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ледник уничтожил деревню в Швейцарии-2

Рухнувшие с гор тысячи тонн льда, камней и грязи в считаные секунды уничтожили десятки домов и дороги. Несколько сотен местных жителей были заранее эвакуированы, после того как геологи предупредили об опасности. Сейчас власти решают, стоит ли восстанавливать деревню, так как над районом нависла новая угроза – в результате обвала образовалось ледниковое озеро, которое продолжает увеличиваться. Существует риск подтоплений и новых разрушений.

# ЧП

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