Le Monde: Франция поддержит присоединение Украины к НАТО

Париж, который ранее не рассматривал возможность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, уже поддерживает присоединение Киева. Таким образом Франция надеется поспособствовать переговорам между Киевом и Москвой. Такая информация содержится в материале издания Le Monde, пишет ТАСС.

Сообщается, что 12 июня совет обороны страны в Елисейском дворце поднимал вопрос о присоединении Украины к НАТО. Франция рассматривает такое решение гарантией безопасности для Киева. Вступление Украины в Альянс станет сдерживающим фактором для Российской Федерации в плане СВО, а, если украинский конфликт завершится, предотвратит новую агрессию, отмечается в публикации. Во Франции также убеждены, что поддержка Парижа поможет подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с Москвой в зависимости от хода контрнаступательной операции.

Большинство государств Центральной Европы выступают за присоединение Украины к Альянсу. Франция заняла эту же позицию, говорится в публикации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Украина не может вступить в организацию во время конфликта. Он отмечал, что на июльском саммите, который состоится в Вильнюсе, планируется подвести Киев ближе к Альянсу, создав Совет Украина-НАТО с целью обеспечения многолетней программы военных поставок в страну.

