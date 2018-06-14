Льды Антарктики начали таять в три раза быстрее: учёные бьют тревогу

Новости мира. Ученые бьют тревогу: за последние пять лет скорость таяния льдов Антарктики увеличилась в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой вывод позволили сделать последние проведенные исследования. Эксперты утверждают: последующие подъемы воды в морях будут иметь катастрофические последствия для прибрежных городов по всему миру. Если в ближайшее время не будут приняты меры, растаявший лед может повысить уровень воды в морях на 3,5 метра.