Лазуткин: под смерть Навального будут собирать протесты, постараются перевести их в силовой вариант

Григорий Азаренок, СТВ:

Вспомнил опять же ситуацию с самолетом. Просто когда по очереди пошли они все: Кая Каллас, гей Ринкевичс, британский парламент, Общество защиты педофилов, Общество защиты зоофилов, Общество защиты филантропов, не знаю, филателистов там еще чего-то. В общем, все пошли по очереди, по методичке всем надо вот заявиться. Это была вот такая ситуация с «Протезом», с самолетом, когда они устроили эту специальную операцию. Им тогда надо было очень сильно опрокинуть Беларусь. Опять же, для чего тогда был этот самолет и все остальное, сейчас мы уже понимаем – они готовили войну в Украине. Им срочно нужно было срезать этот белорусский балкон. Не получилось, не вышло. И сейчас вот ситуация такая.

Андрей Лазуткин, политолог:

Дальше напомню. В России сегодня проходят выборы параллельно со всем этим. Причем выборы в очень спокойной обстановке и комфортной для власти. То есть после того, что было летом с мятежом Пригожина, когда у нас кричала вся патриотическая оппозиция: вы проигрываете войну, вы ничего не делаете, нас скоро всех убьют, разобьют. Завершился «успешно» контрнаступ, то есть Украину остановили. И посмотрите, есть уже определенные успехи. То есть Авдеевку возьмут уже окончательно к выборам. И все это покажут красиво, как было с «Азовсталью», с Мариуполем. Это будет часть избирательной кампании. В это время, ровно за месяц до российских выборов, умирает Навальный. Конечно же, под это будут собирать акции протеста, памяти со свечами, цветочки. Потом постараются, думаю, это перевести в какой-то силовой вариант.

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