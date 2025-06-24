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Лазуткин: конфликт Израиля и Ирана – это договорной матч Трампа

24 июня 2025 18:20
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ситуацию в Иране и Израиле и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: конфликт Израиля и Ирана – это договорной матч Трампа-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Знаете, есть такое понятие в футболе – договорные матчи, когда вот команды договариваются, на них делают ставки нехорошие люди, тотализаторы, а потом зарабатывают большие деньги. Вот то, что происходит, как я это вижу. Вокруг Трампа есть группы, может быть, это его семья, может, какие-то приближенные, которые зарабатывают на вот этой постоянной угрозе эскалации. Завтра война, послезавтра мир, потом опять война. Это все отражается еще на котировках американских.

Нефть может подорожать, подешеветь. На этом все играют: понижение, повышение. И Трамп, я так понимаю, создает некий спрос во всей этой рыночной западной экономике. То есть для него это договорняк, для иранцев это угроза вообще их существованию, ну а евреи этим пользуются. Вот я так вижу эту ситуацию.

# Международная политика # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок

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