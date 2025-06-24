Лазуткин: конфликт Израиля и Ирана – это договорной матч Трампа

Андрей Лазуткин, политолог:

Знаете, есть такое понятие в футболе – договорные матчи, когда вот команды договариваются, на них делают ставки нехорошие люди, тотализаторы, а потом зарабатывают большие деньги. Вот то, что происходит, как я это вижу. Вокруг Трампа есть группы, может быть, это его семья, может, какие-то приближенные, которые зарабатывают на вот этой постоянной угрозе эскалации. Завтра война, послезавтра мир, потом опять война. Это все отражается еще на котировках американских.

Нефть может подорожать, подешеветь. На этом все играют: понижение, повышение. И Трамп, я так понимаю, создает некий спрос во всей этой рыночной западной экономике. То есть для него это договорняк, для иранцев это угроза вообще их существованию, ну а евреи этим пользуются. Вот я так вижу эту ситуацию.