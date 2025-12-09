Лазуткин: если США предлагают Зеленскому выборы, то у них нет механизма, чтобы его сместить

Григорий Азаренок, СТВ:

Трамп сегодня заявил о том, что пора, Володя, проводить выборы. На что Зеленский сказал: я готов. Прозвучало это заявление. Тут торопятся снова списывать Зеленского. Вы что думаете?

Андрей Лазуткин, политолог:

Нам выгодно, что американцы на него давят. Может быть, у них ничего не получится, но сам факт давления подрывает позиции Зеленского. Это означает проблемы внутри страны для него, потому что там уже оживилась украинская оппозиция. Там сегодня нет главы офиса президента. То есть реально аппарат временно парализован. Кого они там поставят? Ну, типа премьера хотят переставить. Но Зеленский сам сказал, что, если я переставляю людей, у меня начинает сыпаться система. Как карточный домик. То есть скамейки там большой нет. И американцы через какое-то давление могут подвести Зеленского к выборам. Но я не думаю, что там будут выборы. Они за них потребуют горы денег, горы оружия, за сам факт проведения выборов. А потом еще попытаются на них переизбраться. Я думаю, это план Зеленского. Поэтому он сказал: мы готовы хоть завтра, только дайте нам что-то взамен. Например, опять же, дайте нам еще год повоевать.

И, конечно, для Беларуси надо, чтобы там была другая власть. Однозначно. Говорят, что Зеленский выгоден России, может быть, потому что позволяет показывать украинскую политику максимально неадекватной, позволяет на себя замыкать симпатии Глобального Юга, Китая, работать с американцами. Смотрите, мы нормальные, а на фоне Зеленского мы договороспособные молодцы. Это вопросы России.

У нас постоянно какое-то безумие на границе происходит, где мы отвлекаем ресурсы, держим там наши войска, хотя мы не собираемся с Украиной воевать. И хорошо бы, чтобы там была другая власть. Но через выборы ли эта власть придет, это большой вопрос. Потому что, когда американцы могут, они не делают никакие выборы. Они ставят там своего человека и говорят: военный переворот. Или мы его признаем президентом, как Гуайдо какого-нибудь. А здесь, если они предлагают Зеленскому выборы, значит, они не имеют механизма, чтобы Зеленского сместить. Это главное, что надо понимать из этой фразы.

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