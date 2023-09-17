Лавров считает, что США управляют войной в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США руководят боевыми действиями в Украине, осуществляя поставку оружия и ведя борьбу с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он заметил, что вероятные поставки Западом Киеву более дальнобойных ракет не смогут изменить положение дел в Украине. Пентагон выделил Киеву военную помощь в размере 175 миллионов долларов, в том числе боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. В настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине ракет большой дальности ATACMS.