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Лавров: Россия не позволит больше Западу взрывать газопроводы

03 марта 2023 08:55
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Российская Федерация в энергополитике не полагается на страны Запада и не позволит далее «взрывать газопроводы», заявил в пятницу, 3 марта, глава МИД РФ Лавров, цитирует его слова ТАСС.

Лавров: Россия не позволит больше Западу взрывать газопроводы-1

Руководитель внешнеполитического ведомства России обозначил, что страна больше не полагается на западных партнеров. Он напомнил, что запрос со стороны Российской Федерации о расследовании ЧП на «Северных потоках» моментально отклонили. Теперь энергетическая стратегия России будет строиться только с партнерами, которым можно доверять, Индия и Китай в их числе, подытожил Лавров. 

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# Международная политика # Сергей Лавров

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