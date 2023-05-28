Лавров: не все страны Запада согласны с Вашингтоном по эскалации конфликта в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое несогласие с планами западных стран поставить Украине истребители F-16, назвав это недопустимой эскалацией, пишет ТАСС.

Он отметил, что на Западе есть разумные люди, но решения принимаются Вашингтоном, Лондоном и их пособниками в Евросоюзе, включая балтийские страны и Польшу. Как полагает Лавров, эти страны реализуют поставленную США задачу по расшатыванию и стратегическому поражению России. Он также обратил внимание, что на Западе уже обсуждается тема деколонизации РФ, что представляет собой опасную игру с огнем. Лавров выразил надежду, что благоразумные люди перестанут оказывать поддержку неонацистскому режиму, который, по его мнению, собственноручно порожден Западом.

На пресс-конференции 21 мая президент США Джо Байден сообщил, что начнется обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Он также отметил, что в ближайшие месяцы США намерены обсудить со своими союзниками вопрос о передаче Украине самолетов F-16.