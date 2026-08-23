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Лавров: НАТО и ЕС не получится публично заранее «отмазаться» от помощи Украине

23 августа 2026 08:49
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Лавров: НАТО и ЕС не получится публично заранее «отмазаться» от помощи Украине-0

НАТО и ЕС не удастся «отмазаться» от вонной поддержки Киева и реализации русофобской линии. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва учтет действия откровенно русофобских элит Британии, Брюсселя, Парижа, Берлина и иных стран НАТО и Европейского союза.

«Они знают, чем они занимаются, и пытаются от этого, как у нас говорят, «отмазаться» публично заранее», указал Лавров.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров

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