Лавров: финские элиты сегодня отличаются животной русофобией

Как указывает министр иностранных дел России Сергей Лавров, элиты в Финляндии активно выставляют напоказ свою животную русофобию, пишет РИА Новости.

В течение долгих десятилетий добрососедства и выгодного для обеих сторон сотрудничества у финских элит не получилось исцелиться от «животной русофобии», которую Хельсинки в данный момент проявляют, сообщил дипломат.

Лавров указал, что не следует забывать о сотрудничестве Финляндии с нацистской Германией в период Великой Отечественной войны, а также об ее участии в блокаде Ленинграда.

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