Прямой эфир

Лавров: финские элиты сегодня отличаются животной русофобией

10 декабря 2025 08:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лавров: финские элиты сегодня отличаются животной русофобией-0

Как указывает министр иностранных дел России Сергей Лавров, элиты в Финляндии активно выставляют напоказ свою животную русофобию, пишет РИА Новости.

В течение долгих десятилетий добрососедства и выгодного для обеих сторон сотрудничества у финских элит не получилось исцелиться от «животной русофобии», которую Хельсинки в данный момент проявляют, сообщил дипломат.

Лавров указал, что не следует забывать о сотрудничестве Финляндии с нацистской Германией в период Великой Отечественной войны, а также об ее участии в блокаде Ленинграда.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
«Ливерпуль» победил «Интер» в поединке футбольной Лиги чемпионов
10 декабря 2025 08:38

«Ливерпуль» победил «Интер» в поединке футбольной Лиги чемпионов

Джонсон: Зеленский зря отправился в Лондон после коррупционного скандала в Украине
10 декабря 2025 08:28

Джонсон: Зеленский зря отправился в Лондон после коррупционного скандала в Украине

Politico: Япония не поддержала план ЕС по конфискации российских активов
10 декабря 2025 08:13

Politico: Япония не поддержала план ЕС по конфискации российских активов