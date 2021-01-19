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Лавина обрушилась на людей в российском Домбае. Один человек погиб

19 января 2021 09:56
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ЧП в Швейцарии. В результате схода лавины на горнолыжном курорте погиб человек, еще один получил тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лавина обрушилась на людей в российском Домбае. Один человек погиб-1

Снежная масса обрушилась за пределы лыжной трассы и унесла со склонов 10 человек. В поисках пострадавших были задействованы спасатели с собаками. Выяснилось, что погибший лыжник – гражданин Великобритании.  

Подобный инцидент произошел накануне и на курорте в российском Домбае. Жертвой стал один человек, еще четверо пострадали. Лавина накрыла вагончики со спортивным снаряжением и повредила кафе. Шестеро туристов смогли выбраться сами, остальных также удалось найти.  

Лавина обрушилась на людей в российском Домбае. Один человек погиб-4

Причиной происшествия могли стать работы по принудительному спуску снега со склонов, которые проводились в горах Домбая незадолго до случившегося.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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