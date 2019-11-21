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Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум

21 ноября 2019 08:45
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Новости Нидерландов. В Нидерландах вручили Международную детскую премию мира. Впервые в истории лауреатами стали сразу двое: 16-летняя Грета Тунберг и 14-летняя Дивина Малум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум-1

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум-3

Камерунская правозащитница посвятила свою победу детям, которые страдают от военных преступлений. На своей родине она основала организацию «Дети для мира», цель которой – предотвращать участие подростков в вооруженных группировках.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на церемонии присутствовать не смогла, однако направила присутствующим короткое послание с благодарностью за награду.

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум-6

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум-8

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум-10

# Экология # Фотофакт

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