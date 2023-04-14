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Латыши стали чаще покупать одежду в секонд-хендах

14 апреля 2023 11:37
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Новости Латвии. В Латвии стремительно растет рынок секонд-хендов. Все больше покупателей отдают предпочтение бывшей в употреблении одежде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латыши стали чаще покупать одежду в секонд-хендах-1

Экономический кризис в стране заставил жителей пересмотреть свои привычки. В результате местные вынужденно перешли на осознанное потребление, начав экономить не только на отоплении и продовольствии, но и на одежде. За 2022 год рынок секонд-хендов вырос примерно на четверть. Впрочем, набирают популярность и комиссионные магазины по всему миру.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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