Латыши стали чаще покупать одежду в секонд-хендах

Новости Латвии. В Латвии стремительно растет рынок секонд-хендов. Все больше покупателей отдают предпочтение бывшей в употреблении одежде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический кризис в стране заставил жителей пересмотреть свои привычки. В результате местные вынужденно перешли на осознанное потребление, начав экономить не только на отоплении и продовольствии, но и на одежде. За 2022 год рынок секонд-хендов вырос примерно на четверть. Впрочем, набирают популярность и комиссионные магазины по всему миру.