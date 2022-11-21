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Латыши скоро не смогут покупать продукты – цены растут из-за инфляции

21 ноября 2022 20:07
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Новости Латвии. Помимо проблем в здравоохранении, Латвия столкнулась с продовольственным кризисом. Местные жители скоро не смогут покупать еду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латыши скоро не смогут покупать продукты – цены растут из-за инфляции-1

Дело в том, что на фоне растущей инфляции и высокой стоимости энергоносителей местные производители очень сильно поднимают цены на продукты. В качестве альтернативы латвийцы предпочитают недорогие продукты из Польши или Испании. Однако даже на них уже скоро может не хватать зарплат. Не помогают и скидки. Даже здесь магазины стараются не потерять прибыль. Многие снижают цены лишь на несколько центов. Отметим, инфляция в Латвии в октябре почти достигла 22 %. Это четвертый по величине показатель среди стран Евросоюза.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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