Латыши скоро не смогут покупать продукты – цены растут из-за инфляции

Дело в том, что на фоне растущей инфляции и высокой стоимости энергоносителей местные производители очень сильно поднимают цены на продукты. В качестве альтернативы латвийцы предпочитают недорогие продукты из Польши или Испании. Однако даже на них уже скоро может не хватать зарплат. Не помогают и скидки. Даже здесь магазины стараются не потерять прибыль. Многие снижают цены лишь на несколько центов. Отметим, инфляция в Латвии в октябре почти достигла 22 %. Это четвертый по величине показатель среди стран Евросоюза.