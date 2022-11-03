Новости Латвии. Латвию ожидает тотальный дефицит сельхозпродукции. Например, картофель и вовсе может пропасть с полок магазинов. Продавцы уже готовятся к резкому росту цен на этот продукт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как предупредили в союзе сельхозпроизводителей, собранной в этом сезоне картошки хватит только на семена. И, скорее всего, крупные хозяйства закончат год без прибыли. Причина в острой нехватке минеральных удобрений. Из-за санкций против «Беларуськалия» образовался дефицит, что больно ударило по всей аграрной отрасли страны и сказалось как на качестве, так и на количестве урожая. Фермеры винят в этом правительство. А глава крестьянского союза Латвии призвал министра земледелия покинуть пост, так как он ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию.