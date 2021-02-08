Прямой эфир

Латвия запретила трансляцию канала «Россия-РТР»

08 февраля 2021 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил на год трансляцию российского телеканала «Россия-РТР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение вступит в силу с 15 февраля.  

Латвия запретила трансляцию канала «Россия-РТР»-1

Кроме того, с февраля в Латвии прекратили трансляцию пять российских телеканалов: Первый балтийский канал, «НТВ-Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».  

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине растут цены на корма и энергоносители. Как это повлияет на стоимость продуктов питания?
08 февраля 2021 15:56

В Украине растут цены на корма и энергоносители. Как это повлияет на стоимость продуктов питания?

Сотни людей вышли на улицы Копенгагена. Ковид-диссиденты продолжают выступать против коронавирусных ограничений
08 февраля 2021 15:33

Сотни людей вышли на улицы Копенгагена. Ковид-диссиденты продолжают выступать против коронавирусных ограничений

Импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории. И вот почему
08 февраля 2021 11:23

Импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории. И вот почему