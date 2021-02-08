Латвия запретила трансляцию канала «Россия-РТР»

Новости Латвии. Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил на год трансляцию российского телеканала «Россия-РТР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение вступит в силу с 15 февраля.
Новости Латвии. Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил на год трансляцию российского телеканала «Россия-РТР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение вступит в силу с 15 февраля.
Кроме того, с февраля в Латвии прекратили трансляцию пять российских телеканалов: Первый балтийский канал, «НТВ-Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».