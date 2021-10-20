Латвия вводит жёсткий локдаун на четыре недели. Что говорит министр здравоохранения страны?

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 240 миллионов человек. Непростое положение у систем здравоохранения многих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Великобритании пациенты по двое суток ждут место в стационаре. По словам персонала британских больниц, сейчас в стране это обычное явление. Потому медики все больше беспокоятся о способности Национальной службы здравоохранения справиться с ситуацией. Отмечается, что кризисная загруженность характерна обычно для зимнего периода, но в 2021 году она наступила раньше. Сейчас в Великобритании занят 91 % всех больничных коек, при этом показатель, превышающий 85 %, считается небезопасным уровнем.

В Латвии с 21 октября власти вводят из-за распространения коронавируса жесткий локдаун на четыре недели. Правда, работу продолжат магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Меры предусматривают также введение комендантского часа. Он будет действовать с 8 вечера до 5 утра. В стране под временным запретом массовые мероприятия.