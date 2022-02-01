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Латвия усилит охрану рубежей. Власти продлили режим ЧС на границе с Беларусью

01 февраля 2022 20:15
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Новости Латвии. Латвия намерена сильнее закрыть свои границы от просителей убежища и от тех, у которых больше нет другого выхода. Стало известно, что правительство страны продлило режим ЧС на границе с нашей страной до 10 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Латвия усилит охрану рубежей. Власти продлили режим ЧС на границе с Беларусью-1

Рига, непонятно почему, по-прежнему считает, что оттуда исходит угроза ее безопасности. Но чтобы эти три месяца себя спокойно чувствовать, Латвия потратит около четырех миллионов евро. Именно во столько обойдутся бюджету меры по продлению режима чрезвычайной ситуации. Но этого, как оказалось, мало. Страна для укрепления границы попросила помощи у Евросоюза. И тот пообещал дать на эти цели деньги и технику.  

# Беженцы # Фотофакт

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