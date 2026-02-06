Оснащение белорусской армии новыми видами вооружения идет на фоне милитаризации, которую демонстрируют граничащие с нами станы ЕС. 6 февраля стало известно об очередных планах Министерства обороны Латвии. Там предложили оккупировать все оставшиеся в стране свободные земли, чтобы превратить их в полигоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военное ведомство начало активное строительство площадок для хранения и обслуживания бронетехники, цитата «с целью ее оперативной подготовки к выполнению боевых задач». Новые объекты станут частью программы по развитию национальных вооруженных сил. Площадки будут представлять собой огороженную и асфальтированную территорию со всей необходимой инфраструктурой, включая жилье для военнослужащих и подъездные пути. По замыслу властей такие военные объекты появятся по всей Латвии. Стоимость только одного из них составит около миллиона евро.