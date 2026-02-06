Прямой эфир

Латвия строит новые площадки для хранения и обслуживания бронетехники

06 февраля 2026 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оснащение белорусской армии новыми видами вооружения идет на фоне милитаризации, которую демонстрируют граничащие с нами станы ЕС. 6 февраля стало известно об очередных планах Министерства обороны Латвии. Там предложили оккупировать все оставшиеся в стране свободные земли, чтобы превратить их в полигоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия строит новые площадки для хранения и обслуживания бронетехники-2

Военное ведомство начало активное строительство площадок для хранения и обслуживания бронетехники, цитата «с целью ее оперативной подготовки к выполнению боевых задач». Новые объекты станут частью программы по развитию национальных вооруженных сил. Площадки будут представлять собой огороженную и асфальтированную территорию со всей необходимой инфраструктурой, включая жилье для военнослужащих и подъездные пути. По замыслу властей такие военные объекты появятся по всей Латвии. Стоимость только одного из них составит около миллиона евро.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Редакция газеты The Washington Post объявила о масштабном сокращении штата
06 февраля 2026 09:53

Редакция газеты The Washington Post объявила о масштабном сокращении штата

В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из-за угрозы наводнения
06 февраля 2026 09:52

В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из-за угрозы наводнения

В Венгрии официально стартовало строительство атомной станции «Пакш-2»
06 февраля 2026 09:45

В Венгрии официально стартовало строительство атомной станции «Пакш-2»