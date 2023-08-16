Прямой эфир

Латвия срочно мобилизует пограничников для усиления границы с Беларусью

16 августа 2023 06:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Латвия начала дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает их из отпусков, чтобы усилить охрану границы с Республикой Беларусь. Об этом информирует госпогранслужба страны, передает РИА Новости. 

Сообщается, что дополнительная мобилизация объявлена со среды, 15 августа. Такое решение объясняется тем, что якобы возросло число мигрантов, которые предпринимают попытки попасть на территорию государства со стороны Беларуси. 

Госпогранслужба Латвии отмечает, что с 15 августа пограничникам временно не разрешается идти в отпуска. Также ведомство запросило дополнительную поддержку у ВС страны и госполиции. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Три беспилотника ВСУ сбиты в Калужской области
16 августа 2023 05:47

Три беспилотника ВСУ сбиты в Калужской области

Вследствие инфляции французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5%
15 августа 2023 18:25

Вследствие инфляции французы сократили свои покупки продуктов питания на 11,5%

В Польше прошёл крупнейший за последние десятилетия военный парад на недавно закупленной технике
15 августа 2023 16:54

В Польше прошёл крупнейший за последние десятилетия военный парад на недавно закупленной технике