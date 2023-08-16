Латвия срочно мобилизует пограничников для усиления границы с Беларусью

Латвия начала дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает их из отпусков, чтобы усилить охрану границы с Республикой Беларусь. Об этом информирует госпогранслужба страны, передает РИА Новости.

Сообщается, что дополнительная мобилизация объявлена со среды, 15 августа. Такое решение объясняется тем, что якобы возросло число мигрантов, которые предпринимают попытки попасть на территорию государства со стороны Беларуси.

Госпогранслужба Латвии отмечает, что с 15 августа пограничникам временно не разрешается идти в отпуска. Также ведомство запросило дополнительную поддержку у ВС страны и госполиции.