Латвия решила забрать у Литвы транзит «Беларуськалия». Порты страны уже открыты

Латвия решила забрать у Литвы транзит белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порты страны готовы принимать продукцию «Беларуськалия».
Латвия решила забрать у Литвы транзит белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порты страны готовы принимать продукцию «Беларуськалия».
Не исключено, что часть перевозки белорусских калийных удобрений прикарманит Эстония, которая уже забрала себе транзит белорусских нефтепродуктов. Таковы последствия отказа Литвы от сотрудничества с нашей страной из-за страха санкций. А вот ни Рига, ни Таллин (в отличие от Вильнюса) не увидели в этом никаких юридических препятствий. Режим санкций ЕС и США позволяет Прибалтийским республикам работать с «Беларуськалием».
Эффективность сотрудничества с Беларусью ярко продемонстрировала Эстония. За 10 месяцев она перевезла товаров на полмиллиарда евро. Латвия также не хочет лишаться упущенной выгоды. Местные перевозчики грузов уже получают запросы о возможности организации транзита продукции «Беларуськалия». Эффект от сотрудничества оказался эффективнее политики угроз и шантажа.