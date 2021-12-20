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Латвия решила забрать у Литвы транзит «Беларуськалия». Порты страны уже открыты

20 декабря 2021 10:39
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Латвия решила забрать у Литвы транзит белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порты страны готовы принимать продукцию «Беларуськалия».

Латвия решила забрать у Литвы транзит «Беларуськалия». Порты страны уже открыты-1

Не исключено, что часть перевозки белорусских калийных удобрений прикарманит Эстония, которая уже забрала себе транзит белорусских нефтепродуктов. Таковы последствия отказа Литвы от сотрудничества с нашей страной из-за страха санкций. А вот ни Рига, ни Таллин (в отличие от Вильнюса) не увидели в этом никаких юридических препятствий. Режим санкций ЕС и США позволяет Прибалтийским республикам работать с «Беларуськалием».

Латвия решила забрать у Литвы транзит «Беларуськалия». Порты страны уже открыты-4

Эффективность сотрудничества с Беларусью ярко продемонстрировала Эстония. За 10 месяцев она перевезла товаров на полмиллиарда евро. Латвия также не хочет лишаться упущенной выгоды. Местные перевозчики грузов уже получают запросы о возможности организации транзита продукции «Беларуськалия». Эффект от сотрудничества оказался эффективнее политики угроз и шантажа.

# Международная политика # Фотофакт

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