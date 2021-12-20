Латвия решила забрать у Литвы транзит «Беларуськалия». Порты страны уже открыты

Не исключено, что часть перевозки белорусских калийных удобрений прикарманит Эстония, которая уже забрала себе транзит белорусских нефтепродуктов. Таковы последствия отказа Литвы от сотрудничества с нашей страной из-за страха санкций. А вот ни Рига, ни Таллин (в отличие от Вильнюса) не увидели в этом никаких юридических препятствий. Режим санкций ЕС и США позволяет Прибалтийским республикам работать с «Беларуськалием».