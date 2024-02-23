Латвия первой в ЕС ввела запрет на импорт продуктов из Беларуси и России

Латвия первой в Евросоюзе ввела запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из Беларуси и России. Это решение принял Сейм страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной недружественный шаг обосновали требованиями местных фермеров и соображениями национальной безопасности. Какие именно продукты попадут под пресс новых правил, пока неизвестно. Список конкретных товаров должен будет подготовить кабмин. Однако на продукцию, следующую через Латвию транзитом в другие страны ЕС, этот запрет не распространяется.

Армандс Краузе, министр сельского хозяйства Латвии:

Мы приняли быстрое решение о введении запрета на импорт сельхозпродукции из Беларуси и России. Что касается Европы, то дело за Брюсселем. Только руководство ЕС способно договориться о координированных действиях по запрету транзита белорусских продуктов на территории стран Евросоюза.