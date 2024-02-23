Латвия первой в ЕС ввела запрет на импорт продуктов из Беларуси и России

Латвия первой в Евросоюзе ввела запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из Беларуси и России. Это решение принял Сейм страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной недружественный шаг обосновали требованиями местных фермеров и соображениями национальной безопасности. Какие именно продукты попадут под пресс новых правил, пока неизвестно. Список конкретных товаров должен будет подготовить кабмин. Однако на продукцию, следующую через Латвию транзитом в другие страны ЕС, этот запрет не распространяется.
Армандс Краузе, министр сельского хозяйства Латвии:
Мы приняли быстрое решение о введении запрета на импорт сельхозпродукции из Беларуси и России. Что касается Европы, то дело за Брюсселем. Только руководство ЕС способно договориться о координированных действиях по запрету транзита белорусских продуктов на территории стран Евросоюза.
Власти Латвии заявили, что белорусские и российские продукты угрожают уничтожить не только сельское хозяйство страны, но и Европы. Латвийские политики утверждают, что сельхозпродукция из Беларуси поступает в страну, а через нее в ЕС по заниженным ценам. А это, по их мнению, заставляет местных фермеров сокращать производство и ухудшает положение игроков местного рынка.
Однако нашлись в Латвии и критики нового законопроекта. По мнению экспертов, этот необдуманный шаг лишь вызовет подорожание продуктов в стране. Продавцы все равно найдут способы обойти санкции, и товары по-прежнему будут поступать, но уже по более высоким ценам. А это может спровоцировать очередной скачок инфляции. Теперь закон должен подписать президент. Если это произойдет, то запрет на импорт будет действовать до июля 2025 года.