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Латвия перевыполнила план по сносу советских памятников

17 ноября 2022 13:40
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Новости Латвии. Латвия перевыполнила план по сносу советских памятников. Об этом сообщило информационное агентства Baltnews, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия перевыполнила план по сносу советских памятников-1

Согласно постановлению правительства, в стране необходимо было демонтировать 69 мемориалов воинам Красной армии. Но местные муниципалитеты уничтожили не только их, но и еще 55 дополнительно, уже по собственной инициативе. Но, как сообщили в управлении национального культурного наследия, в черный список планируется внести еще 70 объектов советского времени. Следовательно, число уничтоженных памятников в Латвии в ближайшее время еще увеличится.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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