Латвия перевыполнила план по сносу советских памятников

Согласно постановлению правительства, в стране необходимо было демонтировать 69 мемориалов воинам Красной армии. Но местные муниципалитеты уничтожили не только их, но и еще 55 дополнительно, уже по собственной инициативе. Но, как сообщили в управлении национального культурного наследия, в черный список планируется внести еще 70 объектов советского времени. Следовательно, число уничтоженных памятников в Латвии в ближайшее время еще увеличится.