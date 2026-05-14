Латвия намерена запретить все автобусные рейсы в Беларусь

Ограничения уже действуют для нерегулярных рейсов, теперь ведомство планирует распространить его на все автобусные маршруты. Для вступления правил в силу их должно утвердить правительство. Министерство сообщения объяснило свое решение, тем, что такие поездки якобы угрожают национальной безопасности. Власти балтийской республики боятся, что граждан Латвии приехавших в Беларусь, могут завербовать или оказать какое-либо влияние. Однако, в Риге не опасаются, что латвийские компании-перевозчики из-за запрета понесут большие убытки. Только по предварительными подсчетам, они могут потерять более четырех миллионов евро в год. И еще два миллиона евро за простой автобусов. Министерство сообщения пообещало, что все убытки будут компенсированы.