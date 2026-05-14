Прямой эфир

Латвия намерена запретить все автобусные рейсы в Беларусь

14 мая 2026 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Латвия намерена запретить все автобусные пассажирские перевозки через границу с Беларусью, включая транзитные рейсы. Такие поправки разработало Министерство сообщения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия намерена запретить все автобусные рейсы в Беларусь-2

Ограничения уже действуют для нерегулярных рейсов, теперь ведомство планирует распространить его на все автобусные маршруты. Для вступления правил в силу их должно утвердить правительство. Министерство сообщения объяснило свое решение, тем, что такие поездки якобы угрожают национальной безопасности. Власти балтийской республики боятся, что граждан Латвии приехавших в Беларусь, могут завербовать или оказать какое-либо влияние. Однако, в Риге не опасаются, что латвийские компании-перевозчики из-за запрета понесут большие убытки. Только по предварительными подсчетам, они могут потерять более четырех миллионов евро в год. И еще два миллиона евро за простой автобусов. Министерство сообщения пообещало, что все убытки будут компенсированы. 

# Латвия # Беларусь-Латвия

Другие новости рубрики

Все новости
На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута
14 мая 2026 08:03

На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута

В алжирской долине Мзаб более века действует уникальный механизм распределения воды
14 мая 2026 07:20

В алжирской долине Мзаб более века действует уникальный механизм распределения воды

Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли
14 мая 2026 07:18

Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли

Польша ужесточает правила получения гражданства
14 мая 2026 06:58

Польша ужесточает правила получения гражданства

Безработица во Франции достигла пятилетнего максимума
14 мая 2026 06:56

Безработица во Франции достигла пятилетнего максимума

Литва начала изымать частные земель для строительства военного полигона на 14,6 тысячи га
14 мая 2026 06:46

Литва начала изымать частные земель для строительства военного полигона на 14,6 тысячи га

Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО
14 мая 2026 06:06

Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО

Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра
14 мая 2026 06:05

Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра

Госслужащие Греции вышли на 24-часовую забастовку
13 мая 2026 16:57

Госслужащие Греции вышли на 24-часовую забастовку

Иран отказался вести мирные переговоры с США
13 мая 2026 16:53

Иран отказался вести мирные переговоры с США

Трамп прибыл с визитом в Пекин
13 мая 2026 13:49

Трамп прибыл с визитом в Пекин

Магнитная буря уровня G1-G2 накроет Землю 15 мая – ИКИ РАН
13 мая 2026 12:05

Магнитная буря уровня G1-G2 накроет Землю 15 мая – ИКИ РАН