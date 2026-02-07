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Латвия, Эстония и Бельгия испытывают автономные дроны-перехватчики

07 февраля 2026 13:30
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Чтобы больше не ломать голову над сложными вопросами обороны – страны ЕС доверили охрану своего неба роботам. Так, Латвия, Эстония и Бельгия стали пионерами в НАТО, внедрив автономные дроны-перехватчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия, Эстония и Бельгия испытывают автономные дроны-перехватчики-2

Их система синтезирует радарную информацию с компьютерным зрением, позволяя без участия оператора определять, где свой объект, а где – угроза. Беспилотники оперативно разворачиваются и позиционируются как бюджетное дополнение к классической ПВО. И все это работает идеально до первого плотного балтийского ливня или снегопада.

Известно, что алгоритмы порой дают сбой, ложно принимая птичьи стаи или фейерверки за массированную атаку. Ошибочный выстрел может встать новаторам в копеечку. Напомним, в минувшем году Латвия инвестировала в производство ПВО и беспилотников почти четверть миллиарда евро. Разработчик технологии также получил грант в 4,5 миллиона евро от ЕС на совершенствование систем целеуказания.

# Международная политика

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