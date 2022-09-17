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Латвийскому Даугавпилсу предложили сократить поддержку инвалидов, чтобы снести советские памятники

17 сентября 2022 13:05
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Новости Латвии. В Латвии война с советскими памятниками приобретает все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийскому Даугавпилсу предложили сократить поддержку инвалидов, чтобы снести советские памятники-1

Так, власти Даугавпилса вступили в настоящий бой с правительством, которое обязало снести в городе два монумента советским воинам. Но в Думе подсчитали, что работы обойдутся местному бюджету почти в 200 тысяч евро. Это неподъемные деньги для небольшого городка. Поэтому мэрия решила не выполнять постановление об уничтожении памятников.

Латвийскому Даугавпилсу предложили сократить поддержку инвалидов, чтобы снести советские памятники-4

Но в Риге нашли способ найти необходимые средства. Даугавпилсу предложили сократить финансирование здравоохранения, поддержку инвалидов, выплату пособий по рождению ребенка, планы по улучшению энергоэффективности. В Кабинете министров считают, что все эти расходы «приоритетом не являются – по сравнению с принятым Сеймом законом об обязательном сносе памятников».

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

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