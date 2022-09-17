Латвийскому Даугавпилсу предложили сократить поддержку инвалидов, чтобы снести советские памятники

Новости Латвии. В Латвии война с советскими памятниками приобретает все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, власти Даугавпилса вступили в настоящий бой с правительством, которое обязало снести в городе два монумента советским воинам. Но в Думе подсчитали, что работы обойдутся местному бюджету почти в 200 тысяч евро. Это неподъемные деньги для небольшого городка. Поэтому мэрия решила не выполнять постановление об уничтожении памятников.